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«Металлург» претендует на Ткачева

20:56
Владимир Ткачев может перейти в магнитогорский «Металлург». Фото ХК «Локомотив»
Владимир Ткачев может перейти в магнитогорский «Металлург». Фото ХК «Локомотив»
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По информации «СЭ», нападающий «Локомотива» Владимир Ткачев может перейти в магнитогорский «Металлург». Уральский клуб активно интересуется форвардом.

27-летний хоккеист покинет ярославский клуб и выйдет на рынок свободных агентов КХЛ. В этом сезоне зарплата Ткачева составляла 75 миллионов рублей.

В регулярном чемпионате-2020/21 Ткачев провел 53 матча и набрал 28 (10+18) очков, а также 8 (4+4) баллов в 11 встречах плей-офф.

(Михаил Зислис)

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