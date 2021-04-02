«Металлург» претендует на Ткачева
20:56
По информации «СЭ», нападающий «Локомотива» Владимир Ткачев может перейти в магнитогорский «Металлург». Уральский клуб активно интересуется форвардом.
27-летний хоккеист покинет ярославский клуб и выйдет на рынок свободных агентов КХЛ. В этом сезоне зарплата Ткачева составляла 75 миллионов рублей.
В регулярном чемпионате-2020/21 Ткачев провел 53 матча и набрал 28 (10+18) очков, а также 8 (4+4) баллов в 11 встречах плей-офф.
(Михаил Зислис)
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