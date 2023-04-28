Красноярский «Сокол» может войти в КХЛ

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о включении красноярского «Сокола» в КХЛ. В том случае, если заявка клуба будет соответствовать всем требованиям, то он может вступить в лигу уже в мае.

В минувшем сезоне «Сокол» сенсационно дошел до финала ВХЛ, проиграв в решающей серии «Химику» (0-4 в серии).

13 апреля в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24 была включена тольяттинская «Лада».