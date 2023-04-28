В Казани огромные очереди за билетами на решающий матч «Ак Барс» — ЦСКА

В продажу поступили билеты на седьмой матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. В Казани образовалась очередь в несколько сотен метров в кассы «Татнефть Арены».

Казанцы уступали по ходу серии со счетом 1-3, но сумели выиграть пятый и шестой матч и сравнять счет.

Решающий, седьмой матч состоится в субботу, 29 апреля, в Казани. Начало — в 17:00 по московскому времени.