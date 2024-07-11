Фастовский об Андрее Тарасенко: «Он был невероятным профессионалом, преданным любимому виду спорта»
Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Андрея Тарасенко. Ему было 55 лет.
«Он был невероятным профессионалом, преданным любимому виду спорта. Отдавал для него все свои силы и знания. Очень способный и невероятно одаренный как тренер. Воспитал многих молодых ребят, в том числе и Володю Тарасенко. Он профессионал с большой буквы. У него было много достижений. Он сделал много полезного для главной команды. Поэтому он при всех тренерах всегда оставался профессионалом несмотря на то, что главные тренеры менялись», — сказал Фастовский «СЭ».
Последние 16 лет Тарасенко работал в штабе «Сибири», в том числе главным тренером клуба. Во время игровой карьеры он выступал за «Сибирь», ярославское «Торпедо» и «Ладу», играл за сборную России на Олимпиаде-1994 и ЧМ-1995.
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