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Коньков: «Очень больно осознавать, что Андрея Тарасенко нет с нами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Сибири» Сергей Коньков выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Тарасенко. Ему было 55 лет.

«Ужасная новость, трагедия для семьи и всего нашего хоккея. Андрей Владимирович продуктивно работал с молодежью, очень много помогал местным ребятам, объяснял все до мелочей, разжевывал. Это был прекрасный игрок и специалист.

Слова соболезнования и поддержки семье, сил, мужества, терпения... Очень больно осознавать, что Тарасенко нет с нами. Андрей Владимирович многим игрокам еще помогал бы расти и становиться лучше. Очень жаль, что так произошло», – цитирует Metaratings.ru Конькова.

Последние 16 лет Тарасенко работал в штабе «Сибири», в том числе главным тренером клуба. Во время игровой карьеры он выступал за «Сибирь», ярославское «Торпедо» и «Ладу», играл за сборную России на Олимпиаде-1994 и ЧМ-1995.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Коньков
Хоккей
ХК Сибирь
Андрей Тарасенко
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