«Сибирь» и «Ак Барс» во вторник, 30 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало — 15:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Сибирь» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Сибирь» набрала 53 очка и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Ак Барса» 68 баллов, команда находится на 7-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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