Каррера мог приехать на хоккей ЦСКА - "Динамо"

Бывший тренер ФК "Спартак" Массимо Каррера мог побывать на матче второго раунда плей-офф КХЛ ЦСКА - "Динамо" (4:1). Как сообщает корреспондент "СЭ" Михаил Зислис, представители тренера пытались решить проблему с билетами в день игры и хотели подключить к решению вопроса людей из мира хоккея. Однако эти попытки не были успешными.

Итальянский специалист позавчера прибыл в Москву впервые после отставки в октябре 2018 года. Накануне "Спартак" на официальном сайте опубликовал приглашение для тренера в президентскую ложу "Открытие Арены" на воскресный матч с "Зенитом".

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