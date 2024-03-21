Канарейкин заявил, что «Спартаку» пора показать характер в серии с «Металлургом»

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина между красно-белыми и «Металлургом».

«Надеюсь, дома красно-белые будет совершенно с другим лицом. Первые игры не доставили никакого удовольствия болельщикам. Команде не хватает настроя. Конечно, в пользу «Металлурга» говорит статистика, но когда-то же это переламывается. Хочу, чтобы «Спартак» в сегодняшней игре прервал эту неприятную тенденцию. Нападение тоже должно работать эффективнее, в плей-офф игроки обязаны помнить не только о красоте. Им нужно держать в голове, что надо забить на одну шайбу больше. А она зачастую забивается в жесткой борьбе. Сегодня нужно показывать свой характер. Хоккеисты «Спартака» должны лезть на ворота, больше работать под ними и закрывать обзор вратарю соперника. Все это надо делать, без этого не выиграешь», — сказал Канарейкин «СЭ».

На данный момент «Металлург» ведет в серии со счетом 2-0. Третья игра между командами пройдет 21 марта в Москве. Начало встречи — в 19.30 мск.

(Александр Абустин)