Хоккей
КХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Канадский нападающий покинет «Автомобилист»

23:17
Теги:

По информации «СЭ», «Автомобилист» не будет подписывать контракт с канадским форвардом Питером Холландом. Соглашение с ним истекает 30 апреля этого года.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел в регулярном чемпионате 59 матчей и набрал 36 (12+24) очков при показателе полезности «-6». В плей-офф на счету Холланда 1 (0+1) очко в пяти матчах.

(Артур Хайруллин)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...