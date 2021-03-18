Канадский нападающий покинет «Автомобилист»
23:17
По информации «СЭ», «Автомобилист» не будет подписывать контракт с канадским форвардом Питером Холландом. Соглашение с ним истекает 30 апреля этого года.
В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел в регулярном чемпионате 59 матчей и набрал 36 (12+24) очков при показателе полезности «-6». В плей-офф на счету Холланда 1 (0+1) очко в пяти матчах.
(Артур Хайруллин)
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...