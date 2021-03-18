Форвард «Динамо» Яшкин сравнил СКА с «Северсталью»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин 18 марта в интервью пресс-службе КХЛ подвел итоги первого матча плей-офф Кубка Гагарина против СКА (4:1).

«В плане силовой борьбы СКА действовал похоже на «Северсталь», просто у армейцев игроки мастеровитые, они особо не идут в силовую. Мы же обращаем внимание в первую очередь на свою игру. Физически мы чувствовали себя неплохо. Думаю, с каждой игрой будет все лучше и лучше. Войдем в игровой тонус», — считает чешский легионер.

Динамовцы повели в серии 1-0 в серии 1/4 финала Кубка Гагарина, вторая встреча состоится в субботу, 20 марта. Начало — в 17.00 (мск).