«Сибирь» поместила Шенфельд и Кудако в список отказа

«Сибирь» поместила в список отказов нападающего Антона Шенфельда и защитника Вадима Кудако, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2022/23 Шенфельд провел за новосибирский клуб 28 матчей, в которых записал на свой счет три передачи при показателе полезности минус восемь.

У Кудако 13 матчей, в которых показатель полезности равен минус семь.

После 42 игра «Сибирь» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 51 очко.