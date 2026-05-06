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6 мая, 21:05

«Локомотив» — «Авангард»: омичи ведут 3:2 после второго периода

Алина Савинова
Фото ХК «Локомотив»

«Авангард» обыгрывает «Локомотив» по итогам второго периода седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина — 3:2.

У «Авангарда» в первом периоде отличился Александр Волков, у «Локомотива» — Никита Кирьянов. Голы омичей во второй 20-минутке забили Константин Окулов и Джозеф Чеккони. Одну шайбу ярославской команды за 30 секунд до окончания второго периода отыграл Максим Шалунов.

Игра проходит на «Арене-2000» в Ярославле. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Авангард».

Счет в серии между командами равный — 3-3. Победитель этого матча выйдет в финал Кубка Гагарина и сыграет с «Ак Барсом», который в полуфинальном противостоянии нанес поражение «Металлургу» (4-1).

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