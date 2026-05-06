«Локомотив» — «Авангард»: омичи ведут 3:2 после второго периода
«Авангард» обыгрывает «Локомотив» по итогам второго периода седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина — 3:2.
У «Авангарда» в первом периоде отличился Александр Волков, у «Локомотива» — Никита Кирьянов. Голы омичей во второй 20-минутке забили Константин Окулов и Джозеф Чеккони. Одну шайбу ярославской команды за 30 секунд до окончания второго периода отыграл Максим Шалунов.
Игра проходит на «Арене-2000» в Ярославле. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Авангард».
Счет в серии между командами равный — 3-3. Победитель этого матча выйдет в финал Кубка Гагарина и сыграет с «Ак Барсом», который в полуфинальном противостоянии нанес поражение «Металлургу» (4-1).
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|00:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|00:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
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