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Сегодня, 12:57

«Авангард» 25 января презентует документальный фильм о чемпионском сезоне

Виктория Кравченко

В Омске и Балашихе «Авангард» презентует фильм о чемпионском сезоне. Премьера документальной ленты состоится 25 января.

Первыми фильм смогут увидеть ветераны, воспитанники Академии и активные болельщики — участники Программы лояльности со статусами «Ассистент» и «Капитан».

Для посещения сеанса необходим QR-код или ПЦР-тест.

«Авангард» в апреле 2021 года стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв ЦСКА в шестом матче финала и одержал победу в серии со счетом 4-2.

Хоккей
ХК Авангард
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2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
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