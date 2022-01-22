«Авангард» 25 января презентует документальный фильм о чемпионском сезоне

В Омске и Балашихе «Авангард» презентует фильм о чемпионском сезоне. Премьера документальной ленты состоится 25 января.

Первыми фильм смогут увидеть ветераны, воспитанники Академии и активные болельщики — участники Программы лояльности со статусами «Ассистент» и «Капитан».

Для посещения сеанса необходим QR-код или ПЦР-тест.

«Авангард» в апреле 2021 года стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв ЦСКА в шестом матче финала и одержал победу в серии со счетом 4-2.