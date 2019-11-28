Иржи Секач: «Я всегда дополнительно мотивирован на игры против «Металлурга»

Нападающий ЦСКА Иржи Секач прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:1).

— Я думаю, мы показали хорошую игру, одну из лучших за последнее время. Здорово, что смогли набрать два очка, — цитирует Секача официальный сайт ЦСКА.

— Джастин Азеведо из «Ак Барса» говорил, что игры в Магнитогорске напоминают ему о финале Кубка Гагарина-2014 в составе пражского «Льва», в котором играли и вы. У вас такие же ощущения?

— Да, у меня похожие ощущения. Я всегда дополнительно мотивирован на игры против «Металлурга», потому что прекрасно помню, чем закончился тот финал.

— Следите за продвинутой статистикой?

— Не особо. Я, конечно, слежу за своей статистикой, но предпочитаю не забивать голову лишней информацией. Я предпочитаю концентрироваться на своей игре, а не на цифрах.

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