Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал подписание шведского нападающего Денниса Расмуссена и рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.

— Планировали, что будем использовать пять иностранцев, но ситуация меняется, — сказал Ласьков в интервью «СЭ». — Сейчас у нас нет двух центральных — Ламмикко и Прохоркина. Понятно, что есть молодые парни, но им пока здоровье не позволяет играть много в таком ритме. Поэтому приняли решение подписать Расмуссена.

Деннис присоединится к команде, когда мы получим разрешительные документы от Министерства спорта. С «Северсталью» он, конечно, не сыграет. Зная подход Расмуссена к тренировкам, ждем, что он приедет в хорошей форме. Другое дело — игровая практика.

Шесть иностранцев в команде? Они должны доказывать друг другу, что достойны играть. Парни взрослые — за место в составе все-таки должны биться. Не просто так их пригласили. Ты приехал на работу, ты -профессионал — работай. Посмотрите, как с нашими ребятами обращаются в НХЛ.

Потолок зарплат? Мы бы не подписывали игрока, если бы понимали, что не вписываемся в потолок. Сейчас мы подходим под максимальную границу.

Что касается ковида, в тяжелой форме заболевших у нас нет. У первых выбывших — Ильи Воробьева, Николая Прохоркина, Богдана Потехина и Клемена Мохорича — пришли нормальные анализы. Сейчас берем у них тесты на антитела, еще раз подтвердим анализы и приступим к реабилитации. (Михаил Скрыль)