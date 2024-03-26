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26 марта, 23:24

Жамнов — об игре голкипера: «Спасения Николаева придали уверенность ребятам»

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги четвертого матча серии второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:0, 2-2).

— Обе команды играют в атакующий хоккей, но и много внимания уделяют обороне. Плотный хоккей на всех участках поля, поэтому не так много шайб забито. Ясно, что они нас просматривают, и мы их. Цена ошибки высока, иной раз игроки не рискуют.

Раз Николаев играет все матчи — значит он основной наш вратарь. Дима держал нас в игре, у соперника тоже вратарь здорово играл. Матч складывался так, что все шло до первой заброшенной шайбы. Спасения Николаева придали уверенность ребятам. Что касается Патрика Рибара, то он начинает тренироваться. Тяжело сказать, когда мы его увидим. Это все зависит от докторов и его состояния, — сказал Жамнов.

«Спартак» выиграл второй домашний матч серии подряд, счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятый матч команды проведут 28 марта в Магнитогорске.

(Анна Бирюкова)

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
Кубок Гагарина
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1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
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12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
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5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
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СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
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Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
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3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
0 - 0
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
2 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
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1. Динамо М - Трактор
2 - 4
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3 - 2
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Авангард - Локомотив
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Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
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2 - 3
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2 - 3
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5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
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СКА - Торпедо
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3 - 2
3. Торпедо - СКА
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Динамо М - Динамо Мн
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