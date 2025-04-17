Ги Буше: «Авангард» сегодня действовал лучше, чем «Локомотив»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги четвертого матча серии против «Локомотива» (1:2 ОТ) во втором раунде Кубка Гагарина.
«Плотный и боевой матч, у нас почти получилось довести его до нужного результата. Считаю, что мы сегодня действовали лучше, чем противник. Мы хорошо начали, но мне не понравился второй наш период, потому что теряли шайбу, пытались создавать комбинации там, где не нужно. Хорошо перестроились — в третьем периоде и овертайме мы были лучше, но, к сожалению, все закончилось не в нашу пользу», — сказал Буше на пресс-конференции.
«Локомотив» ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч пройдет в Ярославле 19 апреля. В случае победы в нем железнодорожники выйдут в полуфинал Кубка Гагарина.
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|102
|2
|Динамо М
|68
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|26
|89
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|Спартак
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|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
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|85
|6
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|38
|30
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|Автомобилист
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|89
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|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
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|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|1 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 3
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
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20.04
|17.04
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|1 : 2 ОТ
|17.04
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|6 : 2
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