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Сегодня, 22:41

Ги Буше: «Авангард» сегодня действовал лучше, чем «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги четвертого матча серии против «Локомотива» (1:2 ОТ) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Плотный и боевой матч, у нас почти получилось довести его до нужного результата. Считаю, что мы сегодня действовали лучше, чем противник. Мы хорошо начали, но мне не понравился второй наш период, потому что теряли шайбу, пытались создавать комбинации там, где не нужно. Хорошо перестроились — в третьем периоде и овертайме мы были лучше, но, к сожалению, все закончилось не в нашу пользу», — сказал Буше на пресс-конференции.

«Локомотив» ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч пройдет в Ярославле 19 апреля. В случае победы в нем железнодорожники выйдут в полуфинал Кубка Гагарина.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Ги Буше
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
1 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
1 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 1
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
1 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
1 - 3
1/8 финала
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
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3. Северсталь - Спартак
0 - 1
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5 - 2
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Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
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5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
1 - 2
3 - 4
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
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