Гендиректор «Лады» Чеботарев: «Суверенитет клуба от сделок со СКА не пострадал»
Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев прокомментировал обмены игроками с петербургским СКА.
«Суверенитет «Лады» от сделок со СКА не пострадал, — сказал Чеботарев «СЭ». — Я, генеральный директор, был назначен еще два сезона назад и остался в клубе. Пришли специалисты, некоторые из системы СКА. Представьте ситуацию: как бы нам было тяжело набирать состав, когда рынок пустой? У СКА были хоккеисты, которыми они были готовы поделиться. Мы обращались и работали со «Спартаком». Если посмотрите на трансферы, то у нас много игроков пришло из «Спартака». Мы вели переговоры с «Ак Барсом». Нельзя говорить, что мы потеряли суверенитет. Я уверен, что таких разговоров не было бы, если бы ввели драфт расширения. Он стал бы хорошим подспорьем, но посчитали, что это не нужно. У СКА оказалось большинство свободных игроков — хорошо, что они пошли на сделку. У нас спортивный директор из СКА. Кого он будет везти, если не игроков, которых он знает? Хоккеисты верят человеку и идут в клуб».
«Лада» вернулась в КХЛ спустя 6 лет.
Хохлачев отправился в Хабаровск, Прохоркин стал игроком «Сибири». Таблица переходов КХЛ
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|0
|0
|0
|0
|2
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|3
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|3
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|4
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|9
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|11
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|12
|Лада
|0
|0
|0
|0
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|- : -
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|- : -
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -