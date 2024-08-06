Форвард «Авангарда» Касселс рассказал, как его друзья отреагировали на переход в сибирский клуб

Американский форвард «Авангарда» Коул Касселс рассказал, как его друзья отреагировали на переход нападающего в сибирский клуб.

— Может, ты сидел и думал: «Я лечу в Москву, потом три часа лететь в Сибирь...».

— Когда дома говорил кому-то, куда еду, слышал: «Боже, в Сибирь?». Но пока все действительно здорово. И погода прекрасная, — цитирует Касселса пресс-служба омского клуба.

«Авангард» объявил о подписании контракта с Касселсом 16 мая 2024 года. Соглашение рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 29-летний американец провел 67 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и набрал 45 (11+34) очков.