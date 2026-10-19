Разин: «Еще до продления с «Металлургом» агент сказал, что мной интересуется СКА»

Новый главный тренер СКА Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что петербургский клуб интересовался его кандидатурой еще до продления контракта с «Металлургом».

«Мне позвонил агент еще до подписания контракта с «Металлургом» и сказал, что есть интерес со стороны СКА. Предполагаю, что «Металлург» об этом узнал и сделал мне предложение. На тот момент подумал, что от добра добра не ищут, и подписал контракт. Причем никаких особых условий не просил, согласился на те же, что были раньше», — сказал Разин «СЭ».

Разин возглавлял «Металлург» с 2023 года. В декабре магнитогорский клуб сообщил о продлении контракта с тренером до конца сезона-2027/28, а 18 октября соглашение с Разиным было расторгнуто. В этот же день СКА объявил о назначении 52-летнего специалиста главным тренером.

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