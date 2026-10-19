Разин: «Моя задача — выжать из хоккеистов СКА все соки»

Главный тренер СКА Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о принципах работы с хоккеистами петербургского клуба.

«Моя задача — как можно лучше мотивировать. А каким способом буду это делать, никто, кроме самого хоккеиста, не узнает. Кого-то могу вызвать и погладить по головке. А кого-то пригласить в кабинет и сказать: «Если ты не будешь выполнять то-то и то-то, я тебя выгоню». Есть разные способы мотивации. Каждый хоккеист индивидуален. Моя задача — подобрать к каждому ключик. К Николаю Голдобину, Сергею Плотникову, Игнату Лутфуллину, Даниле Аймурзину. Для меня все равны. Моя задача сейчас — выжать из этих ребят максимум, все соки, чтобы сезон не прошел даром», — сказал Разин «СЭ».

Разин возглавлял «Металлург» с 2023 года. 6 октября специалиста временно отстранили от работы с магнитогорской командой, а 18 октября клуб объявил о расторжении контракта с ним. В этот же день СКА сообщил о назначении 52-летнего Разина главным тренером.

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