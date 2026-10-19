Фетисов об увольнении Ларионова из СКА: «Желаю Игорю найти свою команду и добиться результата»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» увольнение Игоря Ларионова с поста главного тренера СКА.

«СКА — амбициозная команда, нацеленная всегда на победу. Обидно за Игоря. Был хороший шанс, но не знаю, что произошло в команде. В современном хоккее профессия тренера такова, что рано или поздно он будет уволен, несмотря на результат. Тот же Разин, он шел с «Магниткой» на первом месте на Востоке, а его уволили. Хочется пожелать Игорю, чтобы он нашел свою команду и добился результата, на что он нацеливается», — сказал Фетисов «СЭ».

65-летний специалист возглавлял СКА с июня 2025 года. Под его руководством команда провела 88 матчей. В сезоне-2025/26 петербуржцы завершили выступление в Кубке Гагарина в первом раунде, уступив ЦСКА со счетом 1-4.

Новым главным тренером СКА стал Андрей Разин, контракт которого рассчитан на два года.

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