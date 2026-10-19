Разин: «Этот сентябрь был для меня адом. Рад, что все так сложилось»

Новый главный тренер СКА Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о последних неделях работы в «Металлурге».

«Все к этому шло. Конечно, мне жаль, потому что как минимум большая часть ребят хотела играть в команде, где работал наш тренерский штаб. Не лично я, а именно весь штаб. Этот сентябрь был для меня просто адом. Поэтому я рад, что все так сложилось.

Мне непонятна позиция руководства «Металлурга» по отношению к моему тренерскому штабу. Я его собирал, отстаивал его. С большим трудом добился приглашения Владимира Воробьева. Более того, сам был инициатором того, чтобы все остались, когда меня отстранили. Потому что, если бы сказал ребятам: «Пойдемте за мной», они бы вместе со мной ушли», — сказал Разин «СЭ».

Разин возглавлял «Металлург» с 2023 года. В декабре магнитогорский клуб сообщил о продлении контракта с тренером до конца сезона-2027/28, а 18 октября соглашение с Разиным было расторгнуто. В этот же день СКА объявил о назначении 52-летнего специалиста главным тренером.

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