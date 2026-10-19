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Новый главный тренер СКА Андрей Разин: комментарий о последних неделях работы в «Металлурге»

Разин: «Этот сентябрь был для меня адом. Рад, что все так сложилось»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Новый главный тренер СКА Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о последних неделях работы в «Металлурге».

«Все к этому шло. Конечно, мне жаль, потому что как минимум большая часть ребят хотела играть в команде, где работал наш тренерский штаб. Не лично я, а именно весь штаб. Этот сентябрь был для меня просто адом. Поэтому я рад, что все так сложилось.

Мне непонятна позиция руководства «Металлурга» по отношению к моему тренерскому штабу. Я его собирал, отстаивал его. С большим трудом добился приглашения Владимира Воробьева. Более того, сам был инициатором того, чтобы все остались, когда меня отстранили. Потому что, если бы сказал ребятам: «Пойдемте за мной», они бы вместе со мной ушли», — сказал Разин «СЭ».

Разин возглавлял «Металлург» с 2023 года. В декабре магнитогорский клуб сообщил о продлении контракта с тренером до конца сезона-2027/28, а 18 октября соглашение с Разиным было расторгнуто. В этот же день СКА объявил о назначении 52-летнего специалиста главным тренером.

Андрей Разин.«Этот сентябрь был для меня адом. Рад, что все так сложилось». Разин — о смене «Магнитки» на СКА

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Андрей Разин
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 19 14 5 30
2 Нефтехимик 18 10 8 22
3 Барыс 18 10 8 21
4 Салават Юлаев 19 10 9 21
5 Ак Барс 18 9 9 20
6 Амур 17 9 8 19
7 Сибирь 18 7 11 17
8 Адмирал 17 7 10 17
9 Автомобилист 17 7 10 16
10 Авангард 15 8 7 16
11 Трактор 16 6 10 14
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 17 13 4 26
2 Локомотив 17 12 5 24
3 Северсталь 18 11 7 24
4 Торпедо НН 17 11 6 23
5 Спартак 17 10 7 22
6 Шанхай Дрэгонс 16 10 6 22
7 Динамо Мн 17 6 11 17
8 СКА 16 8 8 17
9 Динамо М 20 7 13 17
10 Лада 17 2 15 9
11 Сочи 16 3 13 6
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26.10
21.10 12:30 Адмирал – Барыс 5 : 4 ОТ
21.10 17:00 Металлург Мг – Салават Юлаев 4 : 5 Б
21.10 19:00 Северсталь – Шанхай Дрэгонс 1 : 5
21.10 19:00 Ак Барс – Торпедо НН 1 : 2 Б
21.10 19:30 Спартак – ЦСКА 2 : 0
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