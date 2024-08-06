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Сегодня, 16:38

Бердников: «Кузнецов не стал предателем для Челябинска после перехода в СКА»

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Экс-нападающий «Трактора» Вадим Бердников прокомментировал переход российского форварда Евгения Кузнецова в СКА.

«Очень хотелось бы, чтобы Кузя вернулся в родной Челябинск, но, повторюсь, значит, что-то не устроило. Но он не стал после этого предателем. Порадуйтесь за человека на расстоянии. Если кому-то от этого стало хуже, извините, это ваша личная проблема. Просто разбились чьи-то ожидания. Если Кузнецов подписал контракт, значит, его все устроило. Самое главное, чтобы со здоровьем было хорошо, и он снова мог радовать болельщиков в КХЛ», — цитирует Бердникова «РБ Спорт».

Челябинский «Трактор» продал права на хоккеиста в СКА в 2017 году. Закрепленные права на игроков в КХЛ действуют до достижения ими возраста 28-29 лет. С 2014 по 2024 год Кузнецов выступал за клубы НХЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК СКА
ХК Трактор
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