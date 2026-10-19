Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Тертышный вернулся в состав «Динамо» после травмы

Никита Давыдов

Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний хоккеист получил повреждение нижней части тела в матче FONBET Чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (2:0) 14 сентября и не смог завершить встречу.

В сезоне-2026/27 Тертышный сыграл в 5 матчах и забил 1 гол. Всего за карьеру форвард провел 298 игр и набрал 129 (69+60) баллов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Обляков эффективнее Барко, фарт армейцев против Даку и Угальде. Кто сильнее перед дерби — ЦСКА или «Спартак»
Петр Ян — Мераб Двалишвили: история противостояния перед третьим боем на UFC 333
«Леброн должен извиниться перед великими американскими воинами». Трамп набросился на суперзвезду НБА
Популярное видео
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

СКА объявил об уходе Миронова, Епанчинцева и Терещенко из штаба после назначения Разина главным тренером

«Северсталь» обыграла «Торпедо» и одержала седьмую победу подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 19 14 5 30
2 Нефтехимик 19 11 8 24
3 Барыс 18 10 8 21
4 Салават Юлаев 19 10 9 21
5 Ак Барс 19 9 10 20
6 Амур 17 9 8 19
7 Сибирь 19 7 12 17
8 Адмирал 17 7 10 17
9 Автомобилист 17 7 10 16
10 Трактор 17 7 10 16
11 Авангард 16 8 8 16
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 17 13 4 26
2 Локомотив 17 12 5 24
3 Северсталь 18 11 7 24
4 Торпедо НН 17 11 6 23
5 Спартак 17 10 7 22
6 Шанхай Дрэгонс 16 10 6 22
7 СКА 17 9 8 19
8 Динамо Мн 18 6 12 18
9 Динамо М 20 7 13 17
10 Лада 17 2 15 9
11 Сочи 17 4 13 8
Результаты / календарь
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
23.10 17:00 Трактор – Ак Барс 3 : 1
23.10 17:00 Автомобилист – ЦСКА - : -
23.10 18:00 Лада – Шанхай Дрэгонс - : -
23.10 19:00 Локомотив – Динамо М - : -
23.10 19:30 Спартак – Северсталь - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости