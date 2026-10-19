Тертышный вернулся в состав «Динамо» после травмы
Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба.
28-летний хоккеист получил повреждение нижней части тела в матче FONBET Чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (2:0) 14 сентября и не смог завершить встречу.
В сезоне-2026/27 Тертышный сыграл в 5 матчах и забил 1 гол. Всего за карьеру форвард провел 298 игр и набрал 129 (69+60) баллов.
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