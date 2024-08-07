«Адмирал» объявил о подписании 2-летнего контракта с вратарем Коноваловым

Вратарь Илья Коновалов подписал двухлетний контракт с «Адмиралом», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение носит односторонний характер.

Ранее «СЭ» сообщал, что клуб из Владивостока обменял голкипера у московского «Динамо» на денежную компенсацию в размере 20 миллионов рублей.

26-летний россиянин в прошлом сезоне вратарь провел 42 матча в составе бело-голубых в регулярном чемпионате КХЛ. Еще шесть встреч — в розыгрыше Кубка Гагарина, коэффициент надежности голкипера составил 2,82.