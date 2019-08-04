12:27 | Хоккей — КХЛ

ФХР и ЦСКА поздравили Сорокина с днем рождения

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ФХР и ЦСКА в Twitter поздравили вратаря Илью Сорокина с 24-летием.

- Желаем крепкого здоровья, новых высот и профессиональных достижений с армейским клубом! - написал ЦСКА

Голкипер является олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной России. Также Сорокин - обладатель Кубка Гагарина 2018/2019 и самый ценный хоккеист плей-офф КХЛ в прошлом сезоне.

 

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