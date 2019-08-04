ФХР и ЦСКА поздравили Сорокина с днем рождения

ФХР и ЦСКА в Twitter поздравили вратаря Илью Сорокина с 24-летием.

- Желаем крепкого здоровья, новых высот и профессиональных достижений с армейским клубом! - написал ЦСКА

Голкипер является олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной России. Также Сорокин - обладатель Кубка Гагарина 2018/2019 и самый ценный хоккеист плей-офф КХЛ в прошлом сезоне.

Поздравляем с днём рождения олимпийского чемпиона Пхёнчхана, вратаря сборной России Илью Сорокина!



4 августа ему исполнилось 2⃣4⃣ года: https://t.co/NmeLWhZdL6



Желаем железных нервов, профессиональных успехов и, конечно, новых побед 🎊 #снамироссия pic.twitter.com/JowCkjbr4W — Хоккей России (@russiahockey) August 4, 2019