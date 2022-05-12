«Сибирь» подписала контракт с вратарем Костиным на два года

«Сибирь» объявила о подписании контракта с вратарем Денисом Костиным.

Клуб из Новосибирска заключил соглашение с 26-летним россиянином на два года.

В сезоне-2021/22 Костин выступал за петербургское «Динамо» в ВХЛ, с которым дошел до финала плей-офф и проиграл тюменскому «Рубину» со счетом 2-3 в серии.

Костин принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, отражая в среднем 93,5 процента бросков по воротам. В плей-офф голкипер сыграл в 23 встречах, отражая 93,4 процента бросков.