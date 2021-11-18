СКА обменял Галенюка и Паутова в «Сочи» на Камалова и Седова

Как ранее сообщал «СЭ», СКА обменял защитников Юрия Паутова и Данилу Галенюка в «Сочи».

Взамен клуб из Санкт-Петербурга получил защитников Никиту Седова и Никиту Камалова. Как сообщает официальный сайт СКА, Камалов будет выступать за команду под 12-м номером, а Седов — под 14-м.

Приветствуем в Петербурге! ?? Из Сочи в СКА переходят защитники Никита Камалов #12 и Никита Седов #14.



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В нынешнем сезоне 26-летний Паутов набрал 2 (0+2) очка в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ. 21-летний Галенюк провел 3 встречи и набрал 1 (0+1) очко. У 21-летнего Седова — 1 (0+1) очко в 9 играх, у 26-летнего Камалова — 2 (0+2) очка в 29 встречах.