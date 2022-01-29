Владимир Малахов: «Мы не были «Красной машиной»

Экс-защитник Малахов рассказал о сборной СНГ с которой выиграл золотые медали Олимпиады-1992

Бывший защитник Владимир Малахов в интервью «СЭ» рассказал о сборной СНГ с которой в 1992-м выиграл золотые медали Олимпийских игр.

«Мы не были «Красной машиной». Она существовала в 70-80-х годах. Плеяда тех великих хоккеистов ушла. Все думали, что Могильный, Федоров и Буре продолжат эти традиции, но ребята уехали в НХЛ.

«Красная машина» закончилась на Ларионове, Крутове, Макарове и Фетисове с Касатоновым. Потом у нас был очень сильный провал в хоккее из-за того, что произошло в стране», — сказал Малахов.

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