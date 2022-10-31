Серебряков, Телегин, Яшкин и Евсеев стали лучшими игроками девятой недели КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов девятой недели турнира в четырех номинациях.
Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну в серии бросков. По воротам Серебрякова было нанесено 83 броска, из которых он отразил 98,8 процента. Коэффициент надежности составил 0,47.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Сергей Телегин («Трактор»), набравший 4 (0+4) очка в четырех матчах недели.
Лучшим нападающим признан Дмитрий Яшкин (СКА), набравший 5 (4+1) очков в трех матчах недели. Яшкин совершил 24 силовых приема, заблокировал два броска и один раз отобрал шайбу у соперника.
Лучшим новичком признан защитник Никита Евсеев («Ак Барс»), набравший 2 (2+0) очка в трех матчах недели.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|25
|23
|2
|47
|2
|ЦСКА
|23
|16
|7
|35
|3
|Динамо М
|25
|15
|10
|34
|4
|Локомотив
|23
|14
|9
|31
|5
|Торпедо
|24
|14
|10
|29
|6
|Витязь
|24
|11
|13
|28
|7
|Спартак
|25
|11
|14
|27
|8
|Динамо Мн
|24
|10
|14
|24
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|26
|9
|17
|21
|11
|Сочи
|22
|3
|19
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|33
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|25
|14
|11
|30
|5
|Адмирал
|24
|12
|12
|27
|6
|Ак Барс
|23
|10
|13
|24
|7
|Авангард
|24
|10
|14
|23
|8
|Барыс
|25
|11
|14
|23
|9
|Трактор
|25
|10
|15
|23
|10
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
|11
|Амур
|23
|7
|16
|18
|31.10
|19:00
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Локомотив – Динамо Мн
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