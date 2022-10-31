Серебряков, Телегин, Яшкин и Евсеев стали лучшими игроками девятой недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов девятой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну в серии бросков. По воротам Серебрякова было нанесено 83 броска, из которых он отразил 98,8 процента. Коэффициент надежности составил 0,47.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Сергей Телегин («Трактор»), набравший 4 (0+4) очка в четырех матчах недели.

Лучшим нападающим признан Дмитрий Яшкин (СКА), набравший 5 (4+1) очков в трех матчах недели. Яшкин совершил 24 силовых приема, заблокировал два броска и один раз отобрал шайбу у соперника.

Лучшим новичком признан защитник Никита Евсеев («Ак Барс»), набравший 2 (2+0) очка в трех матчах недели.