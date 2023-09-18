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Сегодня, 22:51

Билялетдинов — о победе над «Витязем»: «Мы не хотим валять дурака. Хотим выйти на лед и честно отработать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Витязем» (5:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Игра получилась сложная для нас. К сожалению, рассчитывали на другую игру. Соперник отлично сыграл, с большой отдачей. У нас возникали вопросы, которые мы решали по ходу встречи. Хорошо, что победили, это важно. Есть конечно вопросы к пропущенным шайбам на старте, но сегодня был явно курьезный гол. В любом случае начинать, проигрывая в счете не хочется... Но выбираемся и слава богу. Мы не хотим валять дурака... Мы хотим чтобы люди получали удовольствие от нашей игры. Иногда возникают вопросы, которые мы стараемся исправить. Хочется полноценно выходить на матч, но не всегда получается. Есть сложности игровые, есть соперник... Но хотим выйти честно на лед, отработать и приносить людям удовольствие. Незасчитанный гол? Возможно, там и правда шайба пересекла, но информация пришла очень поздно... Надо быстрее было реагировать, а тут с опозданием. Поезд ушел...

Изменений в отличие от прошлого матча практически не было сегодня. Единственное, я давал больше поиграть Быкову и Терехову, ставил с Кателевским и Ильей Сафоновым, смотрел, где кто лучше будет играть, где им будет комфортнее. Ахтямов? Мы думали сегодня его использовать, но решили поставить Тимура. Не знаю правильно это было или нет, еще обсудим... Посмотрим по ситуации, конечно хотелось бы дать ему возможность сыграть. Яшкин — молодец. Он габаритный игрок у нас, руки быстрые, реагирует хорошо, находит шайбу. У него много качеств положительных», — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» занимает 2-е место в таблице «Востока» (12 очков за 8 игр). 24 сентября казанская команда на своем льду примет «Салават Юлаев».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Витязь
Зинэтула Билялетдинов
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