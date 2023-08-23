«Авангард» уступил «Барысу» на предсезонном турнире в Омске

«Авангард» уступил «Барысу» в матче Кубка Блинова в Омске — 3:4.

За омский клуб заброшенными шайбами отметились Рид Буше, Шулак Либор и Иван Николишин. Голы за команду из Астаны забросили Кирилл Савицкий, Самат Данияр и Райли Барбер, оформивший дубль.

Кубок Блинова

«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Голы: Буше — 1 (Ткачев), 0:17 — 1:0. Савицкий — 1 (Лабейт, Бракко), 6:49 — 1:1. Данияр — 1 (Муратов, Старченко), 19:34 — 1:2. Шулак — 3 (Ткачев), 24:05 — 2:2. Барбер — 2 (бол.), 45:37 — 2:3. Барбер — 3 (мен., п.в.), 58:11 — 2:4. Николишин — 1 (бол., Грант, Оберг, Ткачев, Буше), 59:01 — 3:4.

Нереализованный буллит: Ткачев (Авангард), 56:44 (Вратарь).

Вратари: Мишуров (57:57 — 59:01, 59:28) — Паскуале.

Штраф: 18 — 8.

Броски: 24 (4+8+12) — 36 (14+11+11).

Судьи: Белов, Фатеев.

23 августа. Омск. G-Drive Арена.