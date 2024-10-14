Артамонов из «Торпедо» признан лучшим нападающим шестой недели в КХЛ
КХЛ назвала лучших игроков шестой недели FONBET Чемпионата КХЛ сезона-2024/25. В этот период было проведено 28 матчей, в которых приняли участие 545 хоккеистов.
Лучшим вратарем признан Дмитрий Шикин из «Витязя», одержавший две победы в двух матчах недели. По его воротам было нанесено 75 бросков, из которых он отразил 94,67%.
Лучшим защитником в шестой раз в карьере назван Александр Никишин из СКА, набравший 4 (2+2) очка с показателем полезности «+1» в трех играх.
Лучшим нападающим впервые в карьере стал Никита Артамонов, выступающий за «Торпедо». Он забил два гола и сделал три результативные передачи в трех встречах недели.
В номинации «Лучший новичок» победил вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин, который отразил 94,92% бросков и сыграл на ноль в матче с «Салаватом Юлаевым».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|15
|12
|3
|26
|2
|Спартак
|14
|9
|5
|20
|3
|СКА
|15
|9
|6
|19
|4
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|5
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|6
|Северсталь
|15
|8
|7
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Динамо М
|15
|7
|8
|15
|9
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Амур
|14
|5
|9
|12
|10
|Лада
|15
|5
|10
|12
|11
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|14.10
|17:00
|
Трактор – Авангард
|- : -
|14.10
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|14.10
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|14.10
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -