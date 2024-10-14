«Металлург» и «Ак Барс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 14 октября. Матч пройдет на «Арене-Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Также трансляция доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Кроме того, встречу в Магнитогорске покажут на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 18.50 по местному времени) и казанском канале «ТНВ Татарстан» для жителей этих городов.

Ключевые события игры «Металлург» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

«Металлург» и «Ак Барс» в этом регулярном чемпионате набрали по 16 очков. «Лисы» провели 16 матчей, казанцы — 13.