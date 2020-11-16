Захарчук продолжит карьеру в клубе Ягра

Российский защитник Степан Захарчук перешел в «Кладно», сообщает сайт команды. С 2011 года этим клубом владеет знаменитый чешский хоккеист Яромир Ягр.

34-летний россиянин начинал сезон в «Пардубице». Однако в клубе остались недовольны его формой (0 очков в 5 матчах) и согласились отпустить в другую команду.

В КХЛ он выступал за «Ладу», «Ак Барс», «Торпедо», «Адмирал» и «Нефтехимик». Однако клуб из Нижнекамска расторг с ним соглашение.

Захарчук на своей машине стал причиной аварии. Как сообщали очевидцы, он протаранил Hyundai Solaris, врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», а затем «перепрыгнул» через бордюры и скрылся с места аварии.