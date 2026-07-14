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14 июля, 18:06

Овечкин о сборной России на Олимпиаде: «Сто процентов были бы в тройке»

Сергей Ярошенко

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил шансы сборной России на Олимпиаде.

«Жалко то, что нас не пускают. Я думаю, что мы бы 100 процентов были бы в тройке. Понятное дело, что мы не молодеем. Мне будет сейчас 41 год. Если посмотреть на ребят, которые реально могли выступать на Олимпийских играх, они тоже (не молодеют — Прим «СЭ»). Время летит, и, конечно же, хотелось бы принимать участие и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх, но, к сожалению, такая ситуация. Мы здесь делать ничего не можем», — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».

На Олимпийских играх 2026 года хоккейный турнир выиграла сборная США, победившая Канаду в финале со счетом 2:1 ОТ. Бронзовые медали завоевала Финляндия, обыгравшая Словакию со счетом 6:1.

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