Бывший защитник «Сибири» получил длительную дисквалификацию за толчок арбитра в матче чемпионата Швеции
11:00
Защитник шведского «Линчепинга» Сэм Лофквист дисквалифицирован на неопределенный срок за толчок арбитра, сообщает Aftonbladet.
Эпизод случился во время недавнего матча чемпионата Швеции с «Мальме». Лофквист повздорил с соперником, а лайнсмен преграждал ему путь, чтобы не началась потасовка. Лофквист грубо оттолкнул судью, за что получил матч-штраф.
Sam Lofquist knuffar till linjedomaren och ?ker p? ett matchstraff direkt #twittpuck #SHL pic.twitter.com/CmdvZkAAV7— C More Sport (@cmoresport) February 25, 2020
29-летний Лофквист выступал в КХЛ за «Торпедо» и «Куньлунь», также числился в составе «Сибири», которую покинул, не проведя ни одного матча.
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