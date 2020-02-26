Бывший защитник «Сибири» получил длительную дисквалификацию за толчок арбитра в матче чемпионата Швеции

Защитник шведского «Линчепинга» Сэм Лофквист дисквалифицирован на неопределенный срок за толчок арбитра, сообщает Aftonbladet.

Эпизод случился во время недавнего матча чемпионата Швеции с «Мальме». Лофквист повздорил с соперником, а лайнсмен преграждал ему путь, чтобы не началась потасовка. Лофквист грубо оттолкнул судью, за что получил матч-штраф.

Sam Lofquist knuffar till linjedomaren och ?ker p? ett matchstraff direkt #twittpuck #SHL pic.twitter.com/CmdvZkAAV7 — C More Sport (@cmoresport) February 25, 2020

29-летний Лофквист выступал в КХЛ за «Торпедо» и «Куньлунь», также числился в составе «Сибири», которую покинул, не проведя ни одного матча.