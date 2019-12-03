Сборная Китая уступила команде Аргентины на женском ЧМ
14:29
В рамках предварительного этапа чемпионата мира по гандболу среди женских команд сборная Китая уступила команде Аргентины со счетом 28:34.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа A
Словения — Ангола — 24:33 (12:16)
Первый групповой турнир. Группа B
Франция — Австралия — 46:7 (21:3)
Первый групповой турнир. Группа C
Румыния — Казахстан — 22:20 (14:11)
Первый групповой турнир. Группа D
Китай — Аргентина — 28:34 (13:18)
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