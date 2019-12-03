Сборная Китая уступила команде Аргентины на женском ЧМ

В рамках предварительного этапа чемпионата мира по гандболу среди женских команд сборная Китая уступила команде Аргентины со счетом 28:34.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

Словения — Ангола — 24:33 (12:16)

Первый групповой турнир. Группа B

Франция — Австралия — 46:7 (21:3)

Первый групповой турнир. Группа C

Румыния — Казахстан — 22:20 (14:11)

Первый групповой турнир. Группа D

Китай — Аргентина — 28:34 (13:18)