Определились все полуфиналисты женского чемпионата России по гандболу
Стали известны все полуфиналисты женского чемпионата России по гандболу.
ЦСКА в ответном матче победил ижевский «Университет» со счетом 30:17 и выиграл по сумме двух встреч — 70:37. «Ростов-Дон» прошел «Динамо-Синару» по сумме двух матчей со счетом 70:47.
До этого в полуфинал вышли «Звезда» и «Лада».
Гандбол
Чемпионат России. Женщины
1/4 финала
ЦСКА (Москва) — «Университет» (Ижевск) — 30:17 (15:10)
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 36:25 (21:13)
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