Определились все полуфиналисты женского чемпионата России по гандболу

Стали известны все полуфиналисты женского чемпионата России по гандболу.

ЦСКА в ответном матче победил ижевский «Университет» со счетом 30:17 и выиграл по сумме двух встреч — 70:37. «Ростов-Дон» прошел «Динамо-Синару» по сумме двух матчей со счетом 70:47.

До этого в полуфинал вышли «Звезда» и «Лада».

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

1/4 финала

ЦСКА (Москва) — «Университет» (Ижевск) — 30:17 (15:10)

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 36:25 (21:13)