Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 21:28

Определились все полуфиналисты женского чемпионата России по гандболу

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны все полуфиналисты женского чемпионата России по гандболу.

ЦСКА в ответном матче победил ижевский «Университет» со счетом 30:17 и выиграл по сумме двух встреч — 70:37. «Ростов-Дон» прошел «Динамо-Синару» по сумме двух матчей со счетом 70:47.

До этого в полуфинал вышли «Звезда» и «Лада».

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

1/4 финала

ЦСКА (Москва) — «Университет» (Ижевск) — 30:17 (15:10)

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 36:25 (21:13)

0
Читайте также
Что будет, если часто пить водку?
Америка продолжает скупать российских хоккеистов. Топ-5 наших игроков, которые собираются в НХЛ со следующего сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Звезда» и тольяттинская «Лада» вышли в полуфинал женского чемпионата России по гандболу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости