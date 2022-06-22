Президент Федерации гандбола России рассказал об идее с участием китайского клуба в чемпионате России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал об идее с участием китайского клуба в чемпионате России в сезоне-2022/23.

— Расскажите, как возникла идея с китайцами и зачем нам это надо.

— Она возникла еще в сентябре прошлого года. В ноябре подписали соглашение, после этого состоялся масштабный визит в Россию китайской делегации. Получилось — как в воду глядели. Появился надежный, заинтересованный в развитии нашего вида спорта партнер. Для чего мы китайцам, понятно. Мы, в первую очередь в женском гандболе, лидеры. Можем научить и подготовить китайцев к выступлениям на Азиатских играх, которые пройдут осенью 2023 года. Цель у них одна — попадание на Олимпиаду от Азии.

У них гигантский интерес к развитию гандбола. Хассан Мустафа, президент Международной федерации гандбола, уделяет огромное внимание этому рынку. Китайские игроки — азартные ребята в хорошем смысле этого слова. Для нас это шанс расширить профессиональные возможности наших тренеров, для более слабых команд — возможность поучиться другой школе гандбола. Азиатская школа более динамична. Также нужно учитывать оздоравливающий фактор отношения к своей работе.

— В каком смысле?

— Китайцы — безумно заточенные на результат, педантичные, ответственные люди. Если они за что-то берутся, то обязательно хотят добиться наивысшего результата. Трефилова мы уже вспоминали, а интеллигентность не всем сразу заходит. Готовность работать по европейским цивилизованным лекалам есть не у всех. Китай — пример страстного отношения к своему делу, необходимости развиваться, расти.

— Трефилов и открытую тренировку проводил с китайскими девушками. По-моему, это был бы потрясающий ход — сделать его главным тренером китайской команды. Одно это вызвало бы к ней здесь большой интерес.

— Идея совершенно гениальная, но ограничение все то же. Трефилов сердце с китайцами рвать меньше не будет, но, к сожалению, его медицинские показания лучше не становятся. Когда появляется возможность выйти на площадку и провести тренировку, он отдается полностью — и другие болячки появляются. Скинуть бы ему десяток лет, тогда бы идея сработала! Глядишь, еще бы и Олимпиаду с Китаем выиграл!

Трефилов в Кубке России был консультантом команды Goldhand United, составленной на основе сборной Китая.

Полное интервью президента Федерации гандбола России здесь