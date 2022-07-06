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Сегодня, 19:24

На летний сбор мужской сборной России по гандболу вызваны 22 игрока

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Велимиром Петковичем определил состав на летний сбор, сообщает сайт ФГР.

Сборная России будет тренироваться на базе «Горизонт» в Звенигороде с 20 по 30 июля.

Вратари: Андрей Верещагин («Динамо Астрахань»), Александр Лысенко («Виктор»), Владислав Мартыненко («Чеховские медведи»).

Левые крайние: Никита Ильтинский («Виктор»), Александр Синицин, Тимур Солодовников («Нева»).

Правые крайние: Михаил Гредасов («Нева»), Алексей Фокин, Даниил Шишкарев (оба — ЦСКА).

Линейные: Радомир Врачевич («Виктор»), Эдуард Клименко («Мешков Брест», Белоруссия), Алексей Кречетов (СКИФ).

Правые полусредние: Андрей Беляев («Виктор»), Сергей Иванов (ЦСКА), Владислав Татауров («Каустик»).

Левые полусредние: Илья Белевцов (ЦСКА), Александр Коваленко («Динамо-Сунгуль»), Егор Овчинников («СГАУ-Саратов»).

Разыгрывающие: Денис Афонин, Валентин Воробьев (оба — ЦСКА), Данила Иванов («Каустик»), Алексей Соловьев («Мешков Брест», Белоруссия).

Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилев (тренер вратарей), Вадим Попов (тренер по ОФП).

В предыдущий раз мужская национальная команда проводила сбор в Новогорске в апреле.

Источник: https://rushandball.ru/publications/27587/v-sbornuyu-rossii-vyzvany-22-gandbolista
Сборная России по гандболу
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