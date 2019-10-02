«Витязь» оштрафован за использование дрона

Спортивно-техническая комиссия БФГ оштрафовала «Витязь» после инцидента в матче чемпионата Белоруссии против РЦОРа. Над площадкой пролетел дрон, что является нарушением требований безопасности. Матч был остановлен, а «Витязь» был оштрафован на 5 базовых величин, сообщил в своем Facebook директор клуба Александр Опейкин.

— Ничего необычного, просто новость из чемпионата по гандболу IT-страны, — написал Опейкин. — Очевидно, что следующий штраф мы получим за то, что барахлило квантовое табло, летающим автомобилям было негде стать на воздушной парковке, робот-полотер был без сменной обуви, а зрители из Шанхая не смогли вовремя телепортироваться на матч. P. s.: штраф мы не оспаривали, инцидент весьма забавный, аргументов для возражения по большому счету нет.