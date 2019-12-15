Голландия обыграла Испанию в финале женского чемпионата мира по гандболу

В финальном матче женского чемпионата мира по гандболу сборная Голландии обыграла команду Испании — 30:29. Турнир проходил в Японии.

Победный мяч сборная Голландии забросил с семиметрового броска на последних секундах, назначенного за нарушение на чужой половине поля в концовке игры.

Голландия выиграла женский чемпионат мира впервые в истории. До этого они по разу завоевывали серебряные и бронзовые медали.

Чемпионат мира

Женщины

Финал

Испания — Голландия — 29:30