Филиппов покинул пост главного тренера "Спартака"

"Спартак" прекратил трудовые отношения с главным тренером команды Василием Филипповым по взаимному соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности назначен Игорь Левшин, который ранее занимал пост тренера команды.

Филиппов возглавил "Спартак" летом 2017 года. В прошлом сезоне под его руководством красно-белые заняли второе место в чемпионате и Кубке России.

- ГК "Спартак" благодарит Василия Филиппова за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении пресс-службы клубы.