В Москве завершился гольф-турнир BMW Avilon Golf Cup 2019

Гольф-турнир BMW Avilon Golf Cup 2019 прошел в «Завидово PGA National». За главный приз — новый автомобиль BMW 3 серии — сражались несколько сотен спортсменов любителей со всей России. Только 80 гольфистов, отобранных в пяти отборочных этапах по сумме двух лучших результатов, вышли в финал.

Соревнования проходили в формате «стейблфорт» с учетом гандикапа. Ключи от автомобиля завоевал Максим Сазонов. Победители номинаций Closest to the pin, Longest drive, а также Hole in one, получили памятные призы, символизирующие спортивный дух BMW.

Генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт и председатель правления АГ «АВИЛОН» Андрей Павлович вышли в дружественном флайте вне зачета со всеми участниками турнира.

В рамках турнира BMW Avilon Golf Cup все желающие могли протестировать автомобили BMW Z4, BMW Х7, BMW Х5 и BMW 8 серии. Также гостям была предложена увлекательная программа — опытные инструкторы провели мастер-класс по игре в гольф, рассказали об основных правилах этикета, а также организовали экскурсию по гольф-клубу.

— Гольф-турнир BMW Avilon Golf Cup — это совместный проект компаний АГ «АВИЛОН» и БМВ Руссланд Трейдинг, направленный на популяризацию гольф-спорта в России. Соревнование привлекло огромное количество гольфистов. Пять отборочных этапов завершились грандиозным двухдневным финалом, где лучшие боролись за главный приз турнира: новый автомобиль BMW 3 серии 2019 года. Турнир отличался совершенно иным уровнем борьбы и мотивации среди участников. Приза такого уровня еще никогда не было в истории российского гольфа, — рассказал председатель правления, генеральный директор АГ «АВИЛОН» Андрей Павлович.

Призовые места по итогам турнира BMW Avilon Golf Cup распределились следующим образом:

1-е место — Сазонов Максим

2-е место — Шульце Андрей

3-е место — Ключарев Евгений