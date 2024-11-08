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Сегодня, 15:13

Христенко оказался единственным претендентом на пост президента Ассоциации гольфа России

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Виктор Христенко будет единственным кандидатом на пост президента Ассоциации гольфа России (АГР).

Ранее федерации гольфа Московской и Челябинской областей предложили кандидатуру Христенко на пост президента Ассоциации гольфа России, который он занимает с 2015 года.

«Действующий президент ассоциации Виктор Христенко будет единственным кандидатом», — сказали в пресс-службе АГР ТАСС.

Отчетно-выборная конференция АГР состоится 11 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/22350481
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