Христенко оказался единственным претендентом на пост президента Ассоциации гольфа России

Виктор Христенко будет единственным кандидатом на пост президента Ассоциации гольфа России (АГР).

Ранее федерации гольфа Московской и Челябинской областей предложили кандидатуру Христенко на пост президента Ассоциации гольфа России, который он занимает с 2015 года.

«Действующий президент ассоциации Виктор Христенко будет единственным кандидатом», — сказали в пресс-службе АГР ТАСС.

Отчетно-выборная конференция АГР состоится 11 ноября.