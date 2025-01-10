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«Сибиряк» проведет встречу с фанатами после расистских оскорблений в адрес Нандо

Даниил Аршавский
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Руководство клуба «Сибиряк» проведет встречу с болельщиками для прояснения ситуации с расистскими оскорблениями в адрес бразильского игрока сборной России и «Норильского никеля» Нандо во время второго матча 14-го тура чемпионата России по футзалу.

«Сибиряк» категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, мы считаем их недопустимыми ни в каком виде. Мы проводим внутреннюю проверку данного эпизода и обязательно проведем встречу с болельщиками для прояснения ситуации. Для изучения и детализации всех обстоятельств мы запросили у лиги подтверждающие видеоматериалы по данной ситуации, а также готовы оказать всестороннюю помощь Суперлиге и РФС в разборе этого момента», — гласит сообщение «Сибиряка» в официальном Telegram-канале клуба.

37-летний Нандо имеет гражданство РФ и является пятикратным чемпион России, а также шестикратным победителем Кубка России, с 2022 года он представляет национальную команду страны по футзалу. Бразильский универсал выступал в составах московского «Динамо», «Газмпром-Югры», КПРФ и самарского «Динамо».

МФК Норильский никель
МФК Сибиряк
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