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Журова — об инциденте с Нандо: «У нас в стране абсолютно точно нет расизма»

Журова не считает расизмом оскорбления в адрес футзалиста Нандо из «Норильского никеля»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на инцидент с дискриминацией игрока «Норильского никеля» Нандо в матче 14-го тура чемпионата России с «Сибиряком» (6:1).

«Дело в культуре боления. Ультрас-болельщики, к сожалению, позволяют себе такое поведение. Они считают, что одним выкриком помогают своей команде, оскорбляя других. Это точно нужно пресекать. Это ненормальное боление. Этим должен заняться РФС. Но у нас в стране абсолютно точно нет расизма. Это провокация в отношении ключевого игрока команды для того, чтобы помочь своей. Это нечестная игра», — приводит РИА «Новости» слова Журовой.

37-летний бразилец Нандо является пятикратным чемпион России и шестикратным победителем Кубка России. Он также выступал за московское «Динамо», «Газпром-Югру», КПРФ и самарское «Динамо».

В 2022 году он был впервые вызван сборную России, с которой стал серебряным призером чемпионата Европы-2022, проиграв в финале Португалии (2:4).

Игрок &laquo;Норильского никеля&raquo; Нандо. Экс-игрок сборной России по футзалу покинул площадку во время матча из-за расистских оскорблений. Назревает скандал
МФК Норильский никель
Светлана Журова
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