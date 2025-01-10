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Сегодня, 13:20

Свищев — о расистском скандале в мини-футболе: «Никто не имеет право оскорблять Нандо по национальному признаку»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на инцидент с дискриминацией игрока «Норильского никеля» Нандо в матче 14-го тура чемпионата России с «Сибиряком» (6:1).

«Это ни в какие ворота не лезет. Комиссия по этике и руководство РФС должны обратить на это внимание. Данный инцидент должен быть разобран. В случае если будет доказано, что были расистские высказывания по отношению к Нандо, меры должны быть приняты, однозначно. В нашей стране это неприемлемые вещи. Поступок мини-футболиста, покинувшего площадку, можно принять с понимаем. Никто не имеет право оскорблять Нандо по национальному признаку, по цвету кожи, по вероисповеданию. Виновные должны быть найдены и наказаны», — сказал Свищев «СЭ».

Мини-футболист «Норильского Никеля» Нандо прямо по ходу выездного матча 14-го тура чемпионата России с «Сибиряком» из-за расистских оскорблений ушел с площадки. Впоследствии полиция начала проверку по данному инциденту.

37-летний Нандо имеет гражданство РФ и является пятикратным чемпион России, а также шестикратным победителем Кубка России, с 2022 года он представляет национальную команду страны по футзалу.

Дарик Агаларов

МФК Норильский никель
Дмитрий Свищев
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